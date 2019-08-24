قائد ريال مدريد يفتح الباب أمام نيمار

أكد قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، أن فريقه كان يرغب في منح السعادة للجماهير داخل الديار لأن هناك العديد من المشجعين الذين يعيشون من خلالها، مشيرًا لأنه يأمل أن يساعدهم ذلك في التعلم.





وقال راموس في تصريحات صحفية: "تعزيزات ؟ طالما ظل السوق مفتوحًا فهناك دائمًا إمكانية. وحتى الان كما نحن".





وأضاف: "زيدان هو الشخص الذي يتعين عليه رؤية اللاعب الأفضل. ومن جانبنا ، فيجب أن نكون دائمًا متاحين".



