قائد ريال مدريد يفتح الباب أمام نيمار
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:20 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، أن فريقه كان يرغب في منح السعادة للجماهير داخل الديار لأن هناك العديد من المشجعين الذين يعيشون من خلالها، مشيرًا لأنه يأمل أن يساعدهم ذلك في التعلم.
وقال راموس في تصريحات صحفية: "تعزيزات ؟ طالما ظل السوق مفتوحًا فهناك دائمًا إمكانية. وحتى الان كما نحن".
وأضاف: "زيدان هو الشخص الذي يتعين عليه رؤية اللاعب الأفضل. ومن جانبنا ، فيجب أن نكون دائمًا متاحين".
واختتم: "نيمار لاعب كبير، بالنسبة لي هو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".
Advertisements
- لاعبو ريال مدريد يوافقون على طلب راموس قبل لقاء لاكورونيا!
- راموس: نحتاج للإنضباط.. وهذا ما أصلحه إنريكي
- انتهاء خناقة سيرجيو راموس مع رئيس ريال مدريد
- عاجل.. نهاية سانتياجو سولاري مع ريال مدريد
- كريستيانو رونالدو يشعل أزمة لـ"راموس" في مدريد
- بعد سقوط يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يحتفل مع 60 فتاة
- جوارديولا: مانشستر سيتي يتخلف عن برشلونة
- عرض خيالي من ريال مدريد لضم "نيمار" بـ350 مليون يورو
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يحدد 6 أسماء لخلافة راموس ومبابي يحدد موعد انتقاله إلى الريال
- كابيلو: ريال مدريد تعاقد مع أفضل اللاعبين.. وهذا هو الأفضل بين نيمار ومبابي