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نتاليا كوشيبا: سعيدة بمشاركتى في " خيال مآتة"

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:17 م
نتاليا كوشيبا: سعيدة بمشاركتى في خيال مآتة
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محمود حنفي
 
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عبرت الفنانة البولندية نتاليا كوشيبا عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "خليل مآته" والذي يعرض حاليا في دور السينما بطولة أحمد حلمى وخالد الصاوى ومنة شلبي وإخراج خالد مرعي.


وأشارت نتاليا إلى أنها تلعب دور صوفيا زوجة"القيصر" خالد الصاوى والذي يرتبط بها ويأخذها في أحدى المرات إلى أحد الملاهى فيجد صديقه "يكن" أحمد حلمى الذي يعجب بها.


وأشارت نتاليا إلى أنها محظوظة أن تكون بدايتها في السينما المصرية في فيلم مع نجم كبير بحجم أحمد حلمى خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وأوضحت أنه رغم صغر مساحة الدور إلا أن المواقف الكوميدية التى جمعتها بالفنانين حلمى والصاوى في عدد من المشاهد جعل الجمهور يعرفها.

يذكر أن نتاليا تعيش في مصر منذ فترة وتعمل كعارضة أزياء لعدد من كبار المصممين في مصر وتنوى دخول مجال التمثيل.
نتاليا كوشيبا: سعيدة بمشاركتى في " خيال مآتة"
نتاليا كوشيبا: سعيدة بمشاركتى في " خيال مآتة"
نتاليا كوشيبا: سعيدة بمشاركتى في " خيال مآتة"
نتاليا كوشيبا: سعيدة بمشاركتى في " خيال مآتة"
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