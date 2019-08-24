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فريق المنيا يخوض مرانه الأول على الملعب الفرعي باستاد القاهرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:16 م
فريق المنيا يخوض مرانه الأول على الملعب الفرعي باستاد القاهرة
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سالم خليل
 
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مرانه الأول، ، على الملعب الفرعي باستاد للقاهرة، ضمن أولى أيام معسكر الفريق.

وكان الفريق قد غادر إلى القاهرة للدخول في معسكر الاعداد للموسم الجديد، ويخوض خلاله عدد من المباريات، يبدأها الفريق بمواجهة طلائع الجيش غدا الأحد.

وبدأ مران تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني في السادسة مساءًا، وتضمن المران تدريبات خفيفة لقدوم اللاعبين من السفر لمدة ٦٠ دقيقة.

وأكد سمير كمونه المدير الفني للمنيا على أهمية المعسكر والذي سيتضمن رفع مستوى اللاعبين بشكل كبير فنيا ومهاريا، بالاضافة إلى الاحتكاك القوي مع فرق من الدوري الممتاز "أ" وأخرى من القسم الثاني، الأمر الذي سيحدد أفضل العناصر في كل مركز للعب، ومعالجة أية أخطاء من خلال التدريبات.

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