ميناء دمياط يصدر 10 ألاف طن من الفوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و ٩ سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2500 طن يوريا و 637 طن داى امونيوم و 10830 طن فوسفات و 1500 طن كسب صويا .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39776، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14755 طنا .





وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1273 طن قمح ، وصندل نهري بحمولة إجمالية 854 طن قمح ، في حين غادر عدد 76 سيارة نقل محملة بـ 3354 طن قمح .