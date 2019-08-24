ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميناء دمياط يصدر 10 ألاف طن من الفوسفات

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:12 م
ميناء دمياط يصدر 10 ألاف طن من الفوسفات
ميناء دمياط
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و ٩ سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة . 

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2500 طن يوريا و 637 طن داى امونيوم و 10830 طن فوسفات و 1500 طن كسب صويا .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39776، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14755 طنا . 

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1273 طن قمح ، وصندل نهري بحمولة إجمالية 854 طن قمح ، في حين غادر عدد 76 سيارة نقل محملة بـ 3354 طن قمح .
Advertisements
المزيد عن: ميناء دمياط الموانئ المصرية الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي