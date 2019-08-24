ميناء دمياط يصدر 10 ألاف طن من الفوسفات
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:12 م
الفجر الاقتصادي
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و ٩ سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2500 طن يوريا و 637 طن داى امونيوم و 10830 طن فوسفات و 1500 طن كسب صويا .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39776، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14755 طنا .
وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1273 طن قمح ، وصندل نهري بحمولة إجمالية 854 طن قمح ، في حين غادر عدد 76 سيارة نقل محملة بـ 3354 طن قمح .
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