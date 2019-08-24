شوقي غريب لـ"الفجر الرياضي" : سعيد بتألق نجوم المنتخب الأوليمبي مع أنديتهم.. وأتمنى استمرارهم
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:14 م
أحمد الهواري
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أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب
الأولمبي، سعادته بمشاركة صلاح محسن ومصطفى محمد وتألقهم مع الأهلي والزمالك في بداية
الموسم.
وأكد غريب في تصريحات خاصة
لـ"الفجر الرياضي":" ان مشاركة الثنائي مكسب لهما ومعهم أحمد ياسر ريان
لاعب الجونة".
وأضاف غريب:" أتمنى استمرار مشاركتهم
لأنهم من قوام المنتخب الأوليمبي الأساسي".
واختتم حديثه قائلا:".سعيد بمشاركة
أكثر من لاعب من المنتخب الأوليمبي بصورة أساسية ويجب ان يستمروا في تشكيل فرقهم".
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