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شوقي غريب لـ"الفجر الرياضي" : سعيد بتألق نجوم المنتخب الأوليمبي مع أنديتهم.. وأتمنى استمرارهم

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:14 م
شوقي غريب لـالفجر الرياضي : سعيد بتألق نجوم المنتخب الأوليمبي مع أنديتهم.. وأتمنى استمرارهم
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أحمد الهواري
 
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أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعادته بمشاركة صلاح محسن ومصطفى محمد وتألقهم مع الأهلي والزمالك في بداية الموسم.

 

وأكد غريب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" ان مشاركة الثنائي مكسب لهما ومعهم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة".

 

وأضاف غريب:" أتمنى استمرار مشاركتهم لأنهم من قوام المنتخب الأوليمبي الأساسي".

 

واختتم حديثه قائلا:".سعيد بمشاركة أكثر من لاعب من المنتخب الأوليمبي بصورة أساسية ويجب ان يستمروا في تشكيل فرقهم".

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