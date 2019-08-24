شوقي غريب لـ"الفجر الرياضي" : سعيد بتألق نجوم المنتخب الأوليمبي مع أنديتهم.. وأتمنى استمرارهم

أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعادته بمشاركة صلاح محسن ومصطفى محمد وتألقهم مع الأهلي والزمالك في بداية الموسم.

وأكد غريب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" ان مشاركة الثنائي مكسب لهما ومعهم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة".

وأضاف غريب:" أتمنى استمرار مشاركتهم لأنهم من قوام المنتخب الأوليمبي الأساسي".

واختتم حديثه قائلا:".سعيد بمشاركة أكثر من لاعب من المنتخب الأوليمبي بصورة أساسية ويجب ان يستمروا في تشكيل فرقهم".