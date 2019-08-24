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الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:11 م
الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال نيمار إلى برشلونة
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علاء خليف
 
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أكدت تقارير إعلامية اسبانية أن صفقة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سوف تكلف خزينة النادي الكتالوني 350 مليون يورو.

وذكر برنامج " JUGONES" أن البرازيلي نيمار يُريد الحصول علي راتب 35 مليون يورو سنوياً بعقد مدته 5 أعوام، مما يعني أن إجمالي الصفقة سيكون 350 مليون يورو تقريبًا.

وكان البرازيلي "نيمار" رحل عن برشلونة في عام 2017 وانتقل لنادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

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