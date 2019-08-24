الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

أكدت تقارير إعلامية اسبانية أن صفقة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سوف تكلف خزينة النادي الكتالوني 350 مليون يورو.





وذكر برنامج " JUGONES" أن البرازيلي نيمار يُريد الحصول علي راتب 35 مليون يورو سنوياً بعقد مدته 5 أعوام، مما يعني أن إجمالي الصفقة سيكون 350 مليون يورو تقريبًا.





وكان البرازيلي "نيمار" رحل عن برشلونة في عام 2017 وانتقل لنادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.



