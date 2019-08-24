زيدان يكشف عن السبب الحقيقي وراء تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد

أوضح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه لم يكن التعادل أمام بلد الوليد بسبب مشكلة بدنية، فالحقيقة هي أن الفريق قدم شوط ثاني سيء، وبعد الهدف كان يجب إغلاق الملعب والتحكم بالكرة.





وقال زيدان بعد التعادل 1-1 مع بلد الوليد: "كنت راضياً على ما خاميس رودريجيز في المباراة، لقد خرج لأنه عانى من بعض الآلام".





وأضاف: "عليك أن تلعب بِجد أكثر للفوز بالمباريات".





وأكمل: "أعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث ، خاصةً في الشوط الأول".





واستطرد: "يوفيتش و بنزيما يمكنهم اللعب سوياً ، حل مناسب لخطة 4-4-2 ".



