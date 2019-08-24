زيدان يكشف عن السبب الحقيقي وراء تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:11 م
Advertisements
Advertisements
أوضح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه لم يكن التعادل أمام بلد الوليد بسبب مشكلة بدنية، فالحقيقة هي أن الفريق قدم شوط ثاني سيء، وبعد الهدف كان يجب إغلاق الملعب والتحكم بالكرة.
وقال زيدان بعد التعادل 1-1 مع بلد الوليد: "كنت راضياً على ما خاميس رودريجيز في المباراة، لقد خرج لأنه عانى من بعض الآلام".
وأضاف: "عليك أن تلعب بِجد أكثر للفوز بالمباريات".
وأكمل: "أعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث ، خاصةً في الشوط الأول".
واستطرد: "يوفيتش و بنزيما يمكنهم اللعب سوياً ، حل مناسب لخطة 4-4-2 ".
واختتم: "لا يمكننا أن نكون سعداء بعد ما قدمناه الشوط الثاني. لقد خسرنا نقطتين".
Advertisements
المزيد عن: لاعبي ريال مدريد ريال مدريد وبلد الوليد خاميس روديجيز تعادل ريال مدريد الليجا اخبار ريال مدريد
- زيدان: لم نتوقع الخسارة علينا التفكير في دوري الابطال
- زيدان يصدم يوفيتش بسبب بنزيما!
- أخبار ريال مدريد: زيدان تصريحات ناريا بشأن بيل وبيريز يبتعد عن بوجبا ويتجه للصفقة الغير متوقعة وجديد نيمار مع الريال
- عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو.. جاريث بيل "أساسيا"
- أخبار ريال مدريد: زيدان يعطي بيريز الضوء الأخضر لضم صفقة القرن ونجم جديد يقترب من الريال والتشكيل الجديد مع نيمار
- "زيدان" يعلن قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد
- مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.. مفاجآت نارية في تشكيل الريال
- أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام بلد الوليد
- زيدان: أشعر بغضب كبير.. وراضٍ عن أداء خاميس رودريجيز