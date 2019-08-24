"طلاق شيري عادل".. ماذا بحث المصريون عبر "جوجل"؟

شهدت الساحة المحلية والعالمية عدد من الأحداث الهامة منها عقد قمة g7 الدول الصناعية السابعة الكبري بفرنسا، وطلاق الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل، تستعرض " الفجر" ما بحث عنه المصريون عبر جوجل خلال الساعات الماضية.





مان يونايتد ضد كريستال

حقق كريستال بالاس مفاجأة مدوية بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 2/1 فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشيلسي

حقق تشيلسي فوزه الأول فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي على نورويتش سيتى بنتيجة 3 – 2 في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات "البريميرليج".





أسعار الذهب

واصل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس، بقيمة جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالميا.





لؤي دعبس

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوماً ضارياً على لؤي دعبس عضو النادي الأسبق، بعد مهاجمة الأخير له، ونشر مرتضى منصور فيديو عبر "يوتيوب": " في عيل بلطجي وصايع يدعى لؤي دعبس، ضربته كثيراً قبل ذلك ومسجل خطر".





مؤتمر وزير التعليم

قال وزير التربية والتعليم، إنه تقرر اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي،وجاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد.





مدرب الأهلي

قال مصدر مسئول بالنادي الأهلي، إن العائق المادي يقف حائلاً أمام التعاقد مع مدرب كبير يملك سمعة طيبة وهو ما قد يدفع الإدارة إلى اسماء أقل، وكان الأهلي قد وجه الشكر لمارتن لاسارتي وجهازه المعاون، وقام بتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز في كأس مصر.





هداف الدوري الإنجليزي

يتصدر النجم الإنجليزى رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتى، جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2019/2020 برصيد 4 أهداف، بعد مرور جولتين، بالمشاركة مع تيمو بوكى لاعب نوريتش سيتى.





طلاق شيري عادل

أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود، بعد زواجهما العام الماضي، بحسب ما نشرته الفنانة صباح اليوم عبر حسابها علي إنستجرام.







