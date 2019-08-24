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عاجل.. اندلاع مئات الحرائق الجديدة في غابات الأمازون بالبرازيل

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:07 م
عاجل.. اندلاع مئات الحرائق الجديدة في غابات الأمازون بالبرازيل
جانب من الحرائق
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وكالات
 
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اجتاحت مئات الحرائق الجديدة غابات الأمازون في شمال البرازيل، وفق بيانات رسمية السبت، وسط تصاعد الضغوط الدولية على الرئيس جاير بولسونارو للإسراع بالسيطرة على أسوأ حرائق منذ سنوات.

وشاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" خلال تحليق جوي الجمعة عدة حرائق في منطقة واسعة بولاية روندونيا بشمال غرب البرازيل.

وقال العديد من سكان العاصمة بورتوفاليو لوكالة فرانس برس اليوم السبت، إن ما بدا غيوماً خفيفة على المدينة، كان في الواقع دخان الحرائق.

وحسب الأرقام الرسمية سجل 78383 حريق غابات في البرازيل هذا العام، في موجة هي الأسوأ منذ 2013.
ويقول الخبراء إن جرف الأرض في أشهر الجفاف الطويلة لفسح المجال أمام زراعة المحاصيل، أو لرعي الماشية، فاقم المشكلة.

وأكثر من نصف الحرائق كانت في الأمازون، أين يعيش أكثر من 20 مليون شخص.

واندلع قرابة 1663 حريقاً جديداً بين الخميس والجمعة، حسب المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء.

وتأتي الأرقام الجديدة بعد يوم من سماح بولسونارو بمشاركة الجيش في مكافحة الحرائق، والتصدي للنشاطات الإجرامية في المنطقة.
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