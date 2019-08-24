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زيدان: أشعر بغضب كبير.. وراضٍ عن أداء خاميس رودريجيز

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:04 م
زيدان: أشعر بغضب كبير.. وراضٍ عن أداء خاميس رودريجيز
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد إلى أنه عندام استقبل الريال الهدف أمام بلد الوليد كان في وضع سيء دفاعياً، حيث فعل اللاعبين أصعب شيء كان وهو تسجيل الهدف بعدها كان يجب ان نسيطر على الكرة لانهاء المباراة.

وقال زيدان عقب التعادل مع بلد الوليد 1-1 بالليجا: "شعرنا و كأننا فزنا بالدقيقة 84 , يجب أن نكون عمليين اكثر. يمكن لأي فريق أن يأتي إلى هنا ويؤذيك. يجب أن نلعب لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "خاميس رودريجيز لعب مباراة جيدة".

وواصل: "يمكن أن نكون سعداء لأننا قمنا بالعديد من المحاولات. الهدف الأول يتأخر دائمًا ، علينا ان نكون اكثر اصراراً".

واستطرد: "الفريق يشعر بالضغط هُنا ؟ نعم. يجب على جمهورنا تغيير تعامله مع اللاعبين ويجب أن يساعدنا اكثر، نحن بحاجة إلى جماهيرنا".

وأكمل: "لا يُمكن أن نكون سعداء ، ان تتعادل مع فريق في آخر الدقائق بعد تقدمك بهدف في الدقيقة 84 شيء يُثير الغضب".
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