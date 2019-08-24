ماركا: ريال مدريد يصدم برشلونة في صفقة نيمار

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد لا يري أي مشكلة في توفير الراتب الضخم الذي طلبه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نيمار طلب الحصول على راتب 35 مليون يورو صافي في الموسم الواحد، ومع ذلك ريال مدريد لا يرى مشكلة في الراتب ولن يسبب فجوة في الأجور حيث يعتبرون أن البرازيلي نجم عالمي يستحق هذا المبلغ.





أما ما يثير قلق إدارة ريال مدريد بخصوص صفقة "نيمار" هو خوف النادي الملكي من تكرار إصابة اللاعب في "مشط القدم"، ويحتاج تأكيدات من النادي الباريسي بشأن إصابات اللاعب البرازيلي قبل الإقدام لحسم الصفقة.



