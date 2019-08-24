وزير التعليم: "نفسي الأهالي تفهم أننا بننقذ أولادهم"
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:08 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسمية الثانوية العامة بثانوية التابلت هى تسميات مضللة، موضحًا أنهم يعملون على قياس الفهم وليس الحفظ، حيث أن استخدام التابلت ليس الهدف من التطوير، معقبًا: "أعطينا الطلاب تابلت كهدية من الدولة لإتمام عملية التطوير".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التابلت قضى على المجاملات الكثيرة والضغوط على المراقبين، مؤكدًا أن النظام الإليكتروني يهدف إلى خدمة المجتهد.
وأضاف أن نتائج الصف الأول الثانوي تدل على المستوى الحقيقي للطلاب، متابعًا: "نفسنا الأهالي تفهم أننا بنحاول ننقذ أولادهم من الدروس الخصوصية".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التابلت قضى على المجاملات الكثيرة والضغوط على المراقبين، مؤكدًا أن النظام الإليكتروني يهدف إلى خدمة المجتهد.
وأضاف أن نتائج الصف الأول الثانوي تدل على المستوى الحقيقي للطلاب، متابعًا: "نفسنا الأهالي تفهم أننا بنحاول ننقذ أولادهم من الدروس الخصوصية".
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