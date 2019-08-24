ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير التعليم: "نفسي الأهالي تفهم أننا بننقذ أولادهم"

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:08 م
وزير التعليم: نفسي الأهالي تفهم أننا بننقذ أولادهم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسمية الثانوية العامة بثانوية التابلت هى تسميات مضللة، موضحًا أنهم يعملون على قياس الفهم وليس الحفظ، حيث أن استخدام التابلت ليس الهدف من التطوير، معقبًا: "أعطينا الطلاب تابلت كهدية من الدولة لإتمام عملية التطوير".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التابلت قضى على المجاملات الكثيرة والضغوط على المراقبين، مؤكدًا أن النظام الإليكتروني يهدف إلى خدمة المجتهد.

وأضاف أن نتائج الصف الأول الثانوي تدل على المستوى الحقيقي للطلاب، متابعًا: "نفسنا الأهالي تفهم أننا بنحاول ننقذ أولادهم من الدروس الخصوصية".

Advertisements
المزيد عن: وزير التعليم مصر عمرو أديب طارق شوقي برنامج الحكاية الثانوية العامة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي