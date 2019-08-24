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صفقة نيمار تعود إلى الوراء.. تعرف على التفاصيل

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:06 م
صفقة نيمار تعود إلى الوراء.. تعرف على التفاصيل
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علاء خليف
 
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يبدو أن بوصلة البرازيلي نيمار جونيور تتجه للبقاء مع باريس سان جيرمان بالموسم الحالي، بعدما فشلت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد معه حتي الآن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن العلاقة تتحسن بين باريس سان جيرمان ونيمار، ولم تعد حربًا كما في السابق، هدأت حدة مطالب البرازيلي بالرحيل عن النادي الباريسي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد ويوفينتوس وبرشلونة ليس لديهم نية في التفاوض لضم اللاعب في الوضع الحالي بعد تحسن العلاقة بين اللاعب وإدارة النادي الباريسي.

ويرغب ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في تحقيق أكبر مكسب مالي ممكن من وراء بيع "نيمار".

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