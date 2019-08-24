"الصحة": نحرص على تقديم الخدمات الصحية لجموع المصريين
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:06 م
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أعلن مسؤول بوزارة الصحة والإسكان عن موعد التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، موضحًا أنه سيكون خلال أيام قليلة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الوزارة تعمل على تجهيز محافظات المرحلة الأولى التي تشمل السويس والإسماعيلية والأقصر لتطبيق منظومة الصحة، مشيرًا إلى أن "السويس" ستكون ثاني محافظة سيطبق بها المنظومة الجديدة.
وأشار مسؤول بوزارة الصحة والإسكان إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الخدمات الصحية لجموع المصريين وليس الأغنياء فقط، مؤكًدا أن الوزارة ستضمن جودة الخدمات الطبية المطبقة.
وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر خلال زيارته لبلادنا، مضيفًا: "مبادرة القضاء على فيروس سي بداية من المسح والعلاج والفحوصات تكلفت 260 مليون دولار ولكن علاج المرضى بعد إصابتهم تكلفنا 480 مليون دولار".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الوزارة تعمل على تجهيز محافظات المرحلة الأولى التي تشمل السويس والإسماعيلية والأقصر لتطبيق منظومة الصحة، مشيرًا إلى أن "السويس" ستكون ثاني محافظة سيطبق بها المنظومة الجديدة.
وأشار مسؤول بوزارة الصحة والإسكان إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الخدمات الصحية لجموع المصريين وليس الأغنياء فقط، مؤكًدا أن الوزارة ستضمن جودة الخدمات الطبية المطبقة.
وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر خلال زيارته لبلادنا، مضيفًا: "مبادرة القضاء على فيروس سي بداية من المسح والعلاج والفحوصات تكلفت 260 مليون دولار ولكن علاج المرضى بعد إصابتهم تكلفنا 480 مليون دولار".
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