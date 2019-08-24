برلمانية تشيد بمشاركة السيسي فى قمة السبع: "ليست من فراغ"
السبت 24/أغسطس/2019 - 09:58 م
إسلام شعراوي
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أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا.
وأوضحت "درويش"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوى للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة الكبري، وهذا يؤكد على مكانت مصر بين دول العالم الكبرى، كما يؤكد على عودت مصر لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية.
وأضافت وكيل اللجنة، أن مشاركت مصر فى قمة السبع الكبرى، ليس من فراغ وخاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، لافتا إلى أن هذه المشاركة سوف تعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة أن هذه المجموع تضم كل من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا، وجميعهم من الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى مما يكون هناك مشاورات ثنائية بين مصر وهذه الدول السبع.
وأوضحت "درويش"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوى للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة الكبري، وهذا يؤكد على مكانت مصر بين دول العالم الكبرى، كما يؤكد على عودت مصر لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية.
وأضافت وكيل اللجنة، أن مشاركت مصر فى قمة السبع الكبرى، ليس من فراغ وخاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، لافتا إلى أن هذه المشاركة سوف تعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة أن هذه المجموع تضم كل من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا، وجميعهم من الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى مما يكون هناك مشاورات ثنائية بين مصر وهذه الدول السبع.
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