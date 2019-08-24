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بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر| YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها كورة لايف| رابط ZAMALEK NEW

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:55 م
بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر| YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها كورة لايف| رابط ZAMALEK NEW
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يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم مواجهة بين الزمالك وديكاداها بطل الصومال، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك، فوزا سهلا بمباراة الذهاب بسباعية نظيفة على نفس الملعب، وهو ما يجعل نسب صعوده للدور المقبل أقوى.

ويقام اللقاء بين الزمالك وديكاداها بطل الصومال فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قناة On Sport.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالأتى :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافى، محمود الونش ، محمد عبد الغنى، حمدى النقاز
خط الوسط :محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، شيكابالا ، كريم بامبو
خط الهجوم : أشرف بن شرقي

مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال بث مباشر وبدون تقطيع اليوم دوري أبطال إفريقيا عبر الفجر الرياضي مباشرة.
ويمكنكم متابعة المباراة بث مباشر الزمالك يستصيف ديكاداها، Kooora live يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع ستريم GOAL جول الزمالك وبطل الصومال مباشرة بدون تقطيع.
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