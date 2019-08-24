محافظ سوهاج يحيل مسئول مواقف جرجا للتحقيق خلال جولة ليليلة مفاجئة

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج في جولة ليلية مفاجئة، مساء اليوم، بعض شوارع حي غرب سوهاج، ومدينة جرجا للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ بدأ جولته الليلية المفاجئة بتفقد شارع الكورنيش الغربي، وشارع الجرجاوية، وميدان الكردي بحي غرب، حيث وجه ادارة مرور سوهاج، برفع السيارات المركونة بالكورنيش، كما وجه برفع الإشغالات وتيسير حركة المارة من السيارات والمواطنين بشارع الجرجاوية وميدان الكردي.



وأضاف ان المحافظ توجه إلى مدينة جرجا حيث وجه مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برفع القمامة من مقلب وسيط إلى المقلب الرئيسي بالتنسيق مع مركزي البلينا والمنشاة للإستعانة بالمعدات اللازمة من قلابات ولوادر، موجها أيضا بإزالة مقلب شرق السكة الحديد.



ولفت "التوني" ان المحافظ أحال مسئول إدارة المواقف بجرجا للتحقيق، لرصد موقف عشوائي بمدخل المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع سائقي "الميكروباصات"، ثم تفقد المحافظ موقف جرجا لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع الملصقات، وتحدث مع المواطنين، لافتًا الى مصادرة دراجة نارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية