صورة جديدة لـ أحمد عز على "إنستجرام" تثير الجدل

شارك الفنان أحمد عز، صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".









وظهر احمد عز في الصورة و عليه علامات الإرهاق ونظرات تعبر عن الصدمة.









وعلق احمد عز علي الصورة ممازحا جمهوره قائلا " ودا شكل كل واحد في الجو دا دلوقت ".









ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "هو الجو بيحلي كدا" و "يخربيت جمالك" و "اعملك نفسي تكييف".



