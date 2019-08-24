صورة جديدة لـ أحمد عز على "إنستجرام" تثير الجدل
السبت 24/أغسطس/2019 - 09:03 م
الفجر الفني
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شارك الفنان أحمد عز، صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".
وظهر احمد عز في الصورة و عليه علامات الإرهاق ونظرات تعبر عن الصدمة.
وعلق احمد عز علي الصورة ممازحا جمهوره قائلا " ودا شكل كل واحد في الجو دا دلوقت ".
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "هو الجو بيحلي كدا" و "يخربيت جمالك" و "اعملك نفسي تكييف".
وشارك الفنان أحمد عز ببطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان عمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم ومرفت امين واحمد الفيشاوي من إخراج طارق العريان
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