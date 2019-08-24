ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صورة جديدة لـ أحمد عز على "إنستجرام" تثير الجدل

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:03 م
صورة جديدة لـ أحمد عز على إنستجرام تثير الجدل
أحمد عز
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان أحمد عز، صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".


وظهر احمد عز في الصورة و عليه علامات الإرهاق ونظرات تعبر عن الصدمة. 


وعلق احمد عز علي الصورة ممازحا جمهوره قائلا " ودا شكل كل واحد في الجو دا دلوقت ". 


ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "هو الجو بيحلي كدا" و "يخربيت جمالك" و "اعملك نفسي تكييف". 

وشارك الفنان أحمد عز ببطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان عمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم ومرفت امين واحمد الفيشاوي من إخراج طارق العريان
صورة جديدة لـ أحمد عز على "إنستجرام" تثير الجدل
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
0
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي