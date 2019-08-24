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يلا شوت NOW PLUS: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر YALLA KORA في الجول رابط متعدد الجودات ماتش الزمالك NEEW

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:58 م
يلا شوت NOW PLUS: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر YALLA KORA في الجول رابط متعدد الجودات ماتش الزمالك NEEW
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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر اليوم، كورة ستار الزمالك مباشر الآن، yalla shoot اونلاين بدون تقطيع بث مباشر الزمالك جوال، يلتقي النادي المصري الزمالك أمام النادي الصومالي ديكيداها في لقاء العودة علي أراضي الصومال، وذلك بعد المباراة الماضية في الذهاب والتي فاز خلالها لاعبي النادي الأبيض بسبعة أهداف مقابل لا شئ كنتيجة كبيرة للغاية، لذالك نتابع معكم اليوم نقل مستمر للمباراة من الأراضي الصومالية عبر قناة بي أن سبورت الرياضية، وذلك لأنه لن يكون هناك قنوات أرضية تذيع هذا اللقاء.


 
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