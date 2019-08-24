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ترامب يطرح خيار السماح لإيران ببيع "جزء من نفطها لفترة محددة"

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:53 م
ترامب يطرح خيار السماح لإيران ببيع جزء من نفطها لفترة محددة
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وكالات
 
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كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر، اليوم السبت، "خرجت للتو من غداء مع الرئيس الفرنسي"، مضيفاً "الكثير من الأمور الجيدة تحصل لبلدينا. نهاية أسبوع مهمة مع قادة آخرين من العالم".

ورغم أن الخلافات مع الولايات المتحدة تهدد بنسف أي وحدة في مجموعة السبع حول التجارة، أو المناخ، أكد أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أن الأخير حرص على أن "يشرح" لنظيره الأمريكي المواقف الفرنسية والأوروبية من أجل "تفادي النزاع في العلاقة مع الولايات المتحدة وتخفيف الضغط".

وأوضح الإليزيه، أن ترامب قال عن إيران "إنه لا يريد حرباً بل يريد اتفاقاً".

وطرح ماكرون على ترامب خيار السماح لطهران ببيع "جزء من نفطها لفترة محددة" مقابل عودتها إلى التزامها بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم لحيازة السلاح النووي.
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