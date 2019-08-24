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من هو تيمو بوكي هداف الدوري الانجليزي؟.. قناص فنلندي

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:55 م
من هو تيمو بوكي هداف الدوري الانجليزي؟.. قناص فنلندي
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منى العوضي
 
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أصبح تيمو بوكي لاعب نوريتش، حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تألق بقوة في أول 3 جولات من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بقميص فريقه الصاعد حديثاً هذا الموسم 2019/20.


وسجل بوكي، هدف اليوم في شباك تشيلسي ليدخل تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز من أوسع أبوابه حيث سجل حتى الآن 5 أهداف وصنع هدفاً أي اشترك في جميع أهداف فريقه.


- بوكي يدخل تاريخ البريميرليج:

وأصبح بوكي الذي سجل 5 أهداف في أول 3 مباريات، ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد بافل بوجريبنياك لاعب فولهام السابق، كما بات اللاعب العاشر الذى يسجل فى أول 3 مباريات له فى البريميرليج.


بوكي هذا الموسم؛ أحرز هدفا في ليفربول وثلاثة أهداف أمام نيوكاسل وهدف وأسيست ضد تشيلسي.


- من تيمو بوكي:

هو لاعب فنلندي الجنسية يبلغ من العمر 29 سنة وانتقل إلى نوريتش في يونيو 2018 في صفقة انتقال حر من بروندوبي.


بوكي بدأ مسيرته عام 2005 ولعب في أندية عدة لعل أبرزها إشبيلية وسيلتك الاسكتلندي وشالكة الألماني وهو يجيد اللعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيسر.


لعب بوكي مع منتخب فنلندا في مختلف الأعمار السنية وهو دولي مع المنتخب الأول من 2009 حيث لعب 74 مباراة وسجل 19 هدفاً.


كما لعب مع نوريتش الموسم الماضي في التشامبيونتشيب وهو الهداف برصيد 29 هدفاً.

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