ستريم GOAL: مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم ضد ديكاداها كورة ستار يلا كورة يوتيوب بدون تقطيع “zamalek” جودة HD

مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT لمباراة الزمالك اليوم، حيث يخوض فريق الزمالك مواجهة سهلة أمام ضيفه ديكاداها الصومالي اليوم السبت 24 – 8 – 2019، علي استاد "برج العرب" في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، شاهد لايف مباراة الزمالك ONLINE.





تدور أحداث المباراة المرتقبة بين الزمالك وديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت 24 أغسطس لعام 2019، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بفوز بطل مصر 7 – 0، شاهد مباشرة مباراة الزمالك KORA STAR.





ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافى، محمود الونش ، محمد عبد الغنى، حمدى النقاز

خط الوسط :محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، شيكابالا ، كريم بامبو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي





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