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"بوكي" في الصدارة وصلاح يقترب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:55 م
بوكي في الصدارة وصلاح يقترب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم
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محمد علي
 
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تربع المهاجم الفنلندي "تيمو بوكي" لاعب نورويتش سيتي على عرش صدارة هدافي البريميرليج برصيد ٥ أهداف وذلك بعدما نجح اللاعب في هز شباك تشيلسي في المباراة التي انتهت بفوز البلوز علي نورويتش سيتي بنتيجة ٣-٢.

ولازال الجناح الانجليزي "رحيم ستيرلينج" يملك حظوظ كبيرة في سباق الهداف هذا الموسم؛ حيث يملك اللاعب ٤ أهداف في رصيده حتي الان ولديه فرصة لإضافة المزيد من الأهداف عندما يلعب فريقه غدا أمام بورنموث 
ونجح المهاجم المصري "محمد صلاح" في تسجيل هدفين في مباراة ليفربول وارسنال ليرفع رصيده من الاهداف هذا الموسم الي الرقم ٣ ليتساوى مع مهاجم برنلي "اشلي بارنس" والذي سجل ٣ أهداف كذلك ويصبح في المركز الثالث خلف كلا من بوكي ورحيم سترلينج.

يذكر بأن اكثر من لاعب يملك في رصيده هدفين في البريمرليج هذا الموسم على رأسهم "ماركوس راشفورد" مهاجم مانشستر يونايتد و إبراهام لاعب تشيلسي وزميله مونت وكذلك المهاجم الجابوني أوباميانج؛ وكذلك سيرجيو اجويرو وهاري كين
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