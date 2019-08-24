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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:53 م
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال
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أحمد عصام
 
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق أرسنال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هدفين في شباك أرسنال، واحرز ماتيب الهدف الثالث للريدز، بينما نجح توريرا في إحراز الهدف الوحيد للجانرز.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي عقب تلك المباراة :- 

1- ليفربول 9 نقاط.
2- أرسنال 6 نقاط.
3- ليستر سيتي 5 نقاط.
4- مانشستر سيتي 4 نقاط.
5- مانشستر يونايتد 4 نقاط.
6- توتنهام هوتسبير 4 نقاط.
7- برايتون 4 نقاط.
8- بورنموث 4 نقاط.
9- شيفيلد يونايتد 4 نقاط.
10- كريستال بالاس 4 نقاط.
11- إيفرتون 4 نقاط.
12- تشيلسي 4 نقاط.
13- وست هام 4 نقاط.
14- بيرنلي 3 نقاط.
15- أستون فيلا 3 نقاط.
16- نوريتش سيتي 3 نقاط.
17- ساوثهامبتون 3 نقاط.
18- ولفرهامبتون نقطتين.
19- نيوكاسل يونايتد 0 نقاط.
20- واتفورد 0 نقاط.

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