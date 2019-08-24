تقرير بحثي يتوقع تخفيض جديد لأسعار الفائدة خلال 2020
السبت 24/أغسطس/2019 - 08:46 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
قالت مني بدير محلل أول الاقتصاد الكلي بببك الاستثمار برايم، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي جاء كما كانت تتوقعه شريحة كبيرة من المحللين ووحدات الأبحاث، وهي خطوة ضمن دورة التيسير النقدي تتماشي .
وأوضحت بدير أن توقعات وحدة الأبحاث داخل شركتها أشارت إلى أن آفاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار بأكثر من توقعات السوق.
وأشارت بدير إلي أن تقرير بحثي صادر عن وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار المصري برايم، توقع أن البنك المركزي سيكون حذر في تخفيض الفائدة ، و قد يحتاج إلى الانتظار حتى اجتماع سبتمبر لإجراء مثل هذا التخفيض الجريء، وذلك كإجراء احترازي لضمان أن تأثير الجولة الثانية لخفض الدعم الأخير قد استوعبها الاقتصاد بالكامل. لكن جاء القرار الاخير مدفوعا بالحاجة الملحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق تحفيز الاستثمار ؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التعويضيه (التيسيريه) التي بدأت في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة.
وأكدت بدير: "توقعنا في السابق خفض 100-200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2019 ، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية وخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل النهاية تدابير الضبط المالي، غير أننا مازلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 - 300 نقطة أساس في عام 2020".
Advertisements
المزيد عن: البنك المركزي الاقتصاد المصرى الابحاث الاقتصادية اسعار الفائدة في مصر اسعار الفائدة اخبار الاقتصاد
- خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع "المركزي" اليوم
- "إتش سي" تتوقع خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية
- في ظل التثبيت المستمر.. هل يخفض البنك المركزي الفائدة الخميس المقبل؟
- خبير اقتصادي يتوقع اتجاه "المركزي" لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل
- "مستقبل وطن" يعد دراسة حول قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة
- توقعات باتجاه "المركزى المصري" لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
- اليوم.. لجنة السياسات النقدية تبحث أسعار الفائدة
- توقعات بخفضها بين 1.5% إلى 2%.. مجتمع الأعمال ينتظر اجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة
- بلومبرج :الفرصة سانحة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة غدًا
- "بلومبرج": تباطؤ التضخم واستقرار العملة عزز من قدرة مصر على خفض الفائدة