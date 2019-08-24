تقرير بحثي يتوقع تخفيض جديد لأسعار الفائدة خلال 2020

قالت مني بدير محلل أول الاقتصاد الكلي بببك الاستثمار برايم، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي جاء كما كانت تتوقعه شريحة كبيرة من المحللين ووحدات الأبحاث، وهي خطوة ضمن دورة التيسير النقدي تتماشي .





وأوضحت بدير أن توقعات وحدة الأبحاث داخل شركتها أشارت إلى أن آفاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار بأكثر من توقعات السوق.





وأشارت بدير إلي أن تقرير بحثي صادر عن وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار المصري برايم، توقع أن البنك المركزي سيكون حذر في تخفيض الفائدة ، و قد يحتاج إلى الانتظار حتى اجتماع سبتمبر لإجراء مثل هذا التخفيض الجريء، وذلك كإجراء احترازي لضمان أن تأثير الجولة الثانية لخفض الدعم الأخير قد استوعبها الاقتصاد بالكامل. لكن جاء القرار الاخير مدفوعا بالحاجة الملحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق تحفيز الاستثمار ؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التعويضيه (التيسيريه) التي بدأت في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة.



