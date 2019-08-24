محمد صلاح يقود ليفربول لمُعادلة رقمه التاريخي بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الإنجليزي إنجازًا تاريخيًا بعدما تغلب على فريق أرسنال بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) موسم 2018-2019.





ونجح "ليفربول" في تحقيق الفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي، ليُعادل بذلك أطول سلسلة إنتصارات متتالية في تاريخ مشاركات الريدز بالبريميرليج، والذي حققها في الفترة بين أبريل وحتي أكتوبر لعام 1990 تحت قيادة كيني دالجليش وقتها.





وسجل أهداف ليفربول في مباراة اليوم ضد أرسنال، محمد صلاح "هدفين" وجويل ماتيب "هدف"، ليرتفع رصيد ليفربول لـ 9 نقاط ويحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.