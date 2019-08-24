ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد في الليجا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الثانية لليجا الإسبانية.

وأحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم للريال من تسديدة رائعة في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل سيريجو نافارو لبلد الوليد في الدقيقة 87 .

بهذه النتيجة رفع الفريقين رصيدهما للنقطة الرابعة .

وكان ريال مدريد قد انتصر في المباراة الأولى على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف.