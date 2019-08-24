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محمد صلاح يتقاسم رقم مميز مع فيرمينيو أمام أرسنال

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:50 م
محمد صلاح يتقاسم رقم مميز مع فيرمينيو أمام أرسنال
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علاء خليف
 
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قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب ضيفه أرسنال بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ولم يخسر محمد صلاح وزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو أي مباراة ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي.

ولعب "صلاح" 5 مباريات مع ليفربول ضد أرسنال (3 فوز - 2 تعادل)، كما خاض مباراة وحيدة ضد الجانرز خلال احترافه في صفوف تشيلسي وفاز بها أيضًا.

وسجل "صلاح" 6 أهداف وصنع هدفين خلال مباريات ضد أرسنال.

أما البرازيلي روبرتو فيرمينو لعب 9 مباريات ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي (5 فوز - 4 تعادل)، وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.
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