محمد صلاح يتقاسم رقم مميز مع فيرمينيو أمام أرسنال

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب ضيفه أرسنال بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ولم يخسر محمد صلاح وزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو أي مباراة ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي.





ولعب "صلاح" 5 مباريات مع ليفربول ضد أرسنال (3 فوز - 2 تعادل)، كما خاض مباراة وحيدة ضد الجانرز خلال احترافه في صفوف تشيلسي وفاز بها أيضًا.





وسجل "صلاح" 6 أهداف وصنع هدفين خلال مباريات ضد أرسنال.





أما البرازيلي روبرتو فيرمينو لعب 9 مباريات ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي (5 فوز - 4 تعادل)، وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.