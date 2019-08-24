مدير تحرير الفجر يهنئ الدكتورة نورهان صبري بالخطوبة السعيدة

يهنئ الكاتب الصحفي أحمد الليموني، مدير تحرير "الفجر" الدكتورة نورهان صبري، بمناسبة الخطوبة السعيدة، على الدكتور شادي حمدي، أستاذ الصيدلة بجامعة المنوفية، نجل أحد كبار أطباء جراحة القلب بالمنوفية، متمنيًا لها دوام التميز في حياتها العملية ومسيرتها العلمية.





وشهد حفل الخطوبة أجواء أسرية مترابطة، بحضور صبري خضير، والد العروس، موجه أول مدير عام بوزارة التربية والتعليم، ومحمود عبدالتواب، عم العروس، ولفيف من الأهل والأصدقاء.



