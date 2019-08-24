"عمل نفسه من بنها".. مفاجأة في سبب وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه في وجه "ماكرون"

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علق خالد شقير، المحلل السياسي، على وضع رئيس وزراء بريطانيا برويس جونسون، قدمه في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل، قائلًا: "الصورة صدمتني، والرئيس الفرنسي عمل نفسه من بنها".



وتابع "شقير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن رئيس وزراء بريطانيا كان يداعب رئيس فرنسا، قائلًا: "هذه الطاولة صغيرة، ولا تليق بلقاء رئيس وزراء بريطانيا، ووضع رجله على الطرابيزة للحظات، وقام بإزالتها بشكل سريع".



وتابع أن هذه الصورة أثارت الكثير من اللغط، وفسر البعض هذه الصورة، بالقول أنها تكشف عن وجود توتر تاريخي سابق بين الإمبراطورية البريطانية والفرنسية سابقًا

