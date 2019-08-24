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السفير جمال بيومي يكشف ثمار مشاركة "السيسي" في قمة الدول السبع

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:51 م
السفير جمال بيومي يكشف ثمار مشاركة السيسي في قمة الدول السبع
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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داليا الحسين
 
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن قمة مجموعة الدول السبع تمثل مجلس إدارة العالم، موضحًا أن ما يصدر عنها في ختامها يعتبر جدول أعمال العالم للسنة المقبلة؛ لأنهم يملكون أكثر من 40% من اقتصاديات العالم.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في قمة السبع؛ لأنه رئيس الاتحاد الإفريقي حيث سيعرض مشكلات الاتحاد.

وأوضح أن قارة إفريقيا قارة مظلومة؛ لأن الأموال التي تخرج منها إلى العالم المتقدم أكثر من الأموال التي تدخل إفريقيا على مدار السنة نتيجة فواتير المشتريات والواردات الخاصة بها بالإضافة إلى ديونها.

ولفت إلى أن مصر تدعو إلى الاستثمار في إفريقيا بخبرة مصرية لاسيما أن لدينا خبرات هناك، مشيرًا إلى أن الصين ستقيم استثمارات في إفريقيا بالتعاون مع الخبرات المصرية.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن تواجد الرئيس السيسي بالقمة يمثل دعاية للاستثمار والسياحة في مصر.

هذا وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتتناول قمة الدول السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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المزيد عن: مصر قمة مجموعة الدول السبع بياريتز الإعلامي سيد على
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