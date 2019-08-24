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تعيين قائد جديد للشرطة في الجزائر خلفاً لـ "عبد القادر بوهدبة"

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:49 م
تعيين قائد جديد للشرطة في الجزائر خلفاً لـ عبد القادر بوهدبة
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وكالات
 
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، عين اليوم السبت، خليفة أونيسي، مديراً عاماً جديداً للشرطة، خلفاً لعبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنُهيت مهامه.

وشغل خليفة أونيسي، قبل تعيينه اليوم، منصب مدير شرطة الحدود.

ولم تخض الرئاسة في أسباب إقالة بوهدبة، غير أن مصادر ربطتها بمقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات في التدافع الذي سبق الحفل الغنائي لمغني الراب عبد الرؤوف الدراجي المعروف باسم سوليكينغ ليلة الخميس على ملعب 20 أغسطس في وسط العاصمة الجزائرية.

وكانت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، تقدمت في وقت سابق من اليوم، باستقالتها لرئيس الدولة الذي قبلها.
وكان رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أقال أمس الجمعة، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجهة المنظمة للحفل الغنائي سامي بن الشيخ الحسين.

وأمر القضاء الجزائري بتحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات.
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