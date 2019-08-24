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يلا شوت KORA LIVE: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر II7SRY كورة جول YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك جودة متنوعة

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:48 م
يلا شوت KORA LIVE: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر II7SRY كورة جول YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك جودة متنوعة
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يلتقي نادى الزمالك اليوم مع بطل الصومال فريق ديكيداها على ملعب برج العرب بالأسكندرية في لقاء الإياب من مباراة دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيذاع اللقاء على قناة On Sport فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

ويدخل الزمالك اللقاء ومعنوياته مرتفعه بعد ضمان الصعود والفوز فى لقاء الذهاب بسبعة أهداف دون رد ويسعى لتأكيد تفوقه وزيادة عدد الأهداف خلال لقاء اليوم ويمكنكم متابعة اللقاء عبر رابط سريع Koora Live.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالأتى :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافى، محمود الونش ، محمد عبد الغنى، حمدى النقاز
خط الوسط :محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، شيكابالا ، كريم بامبو
خط الهجوم : أشرف بن شرقي

Yalla Shoot مشاهدة كباراة الزمالك وبطل الصومال فى إنظلاقة الزكالك ببطولة دورى أبطال إفريقيا وأولى مباريات المدير الفنى الجديد الصربي ميتشو سريدوفيتش مع الزمالك، تابع اللقاء عبر Koora Online.
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