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قاسم عبدالكريم يستعد لإقامة ورشة إعلامية في مصر

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:47 م
قاسم عبدالكريم يستعد لإقامة ورشة إعلامية في مصر
قاسم عبدالكريم
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الفجر الفني
 
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يستعد الإعلامي والصحفي وعضو نقابة الصحفيين العرب قاسم عبدالكريم، لعمل ورشة إعلامية لصغار الإعلاميين العرب، والتي تهدف الي تأهيل عدد من الخريجين لفنون وشكل الاعلام والتقديم والاعداد وكيفية صنع المحتوي. 

وقال قاسم عبدالكريم في تصريحات له اليوم انه يستعد للعمل علي الورشة في عدد من الدول العربية، وذلك بالتعاون مع إعلامين كبار، مشيرا الي انه سوف يبدأ جولة من مصر  بالإضافة لعدد من الدول العربية

وأوضح قاسم عبدالكريم أن اختيار البداية كان لمصر لأنها بلد الاعلام مشيرا الي أن هناك كثير من المفاجآت التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة والخاصة بتلك الورشة.
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