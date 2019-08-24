كورة لايف Match Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة جول KORA STAR كول كورة مباراة الزمالك جودات كثيرة

مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم السبت 24-8-2019 بث مباشر عبر رابط الأسطورة لايف alostora live ، حيث يستضيف فريق الزمالك المصري نظيره ديكاداها الصومالي، في مباراة محسومة عمليًا، بعد أن حقق الأبيض فوز عريض بسباعية نظيفة، وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت، في إطار منافسات الدور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا.





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وسوف تنطلق أحداث مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي على ستاد بتروسبورت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مدينة أو ظبي.





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ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الزمالك ضد ديكيداها عبر قناة "أون سبورت" الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، علاوة على ذلك ستكون المباراة متاحة، من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي بجودة عالية وسرعة مناسبة لباقات الموبايل.





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وكان الزمالك قد فاز باكستاح في مباراة الذهاب أمام ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة، ومن ثم يسعى الزمالك لحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا الأولي منذ عام 2002، في ظل القائمة المدججة بالأسماء المميزة.



