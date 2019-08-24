سعد الحباك يتألق في محاكمة "رحلة البحث عن هي" بتصفيات مسابقة إبداع مراكز الشباب

تألق الفنان الشاب سعد الحباك في العرض الثالث لمسرحية "رحلة البحث عن هي"، والذي يحمل شعار "المحاكمة"، وذلك في التصفيات الثانية المؤهلة للمرحلة النهائية لمسابقة إبداع مراكز الشباب، وأقيم العرض في مسرح معهد الخدمة الإجتماعية بمدينة نصر.





ويتناول العرض المسرحي العديد من القضايا التي تهم المرأة وحياتها مع الرجل، المسرحية بطولة كلاً من "محمد بوجي، كريم عبدالله، ياسمينا حمدي، هدير زكي، آلاء ياسر، سعد الحباك، عبدالله محمد، عبد الرحمن سيد، زينب النجار، علياء البرنس، بسنت أبو زيد، عمرو طلعت، محمود رأفت، أحمد كاريكا، سامية سامي"، والأطفال "ريتاچ البنا، كنزي وائل"، مصور الفريق "بيزو"، علاقات عامة "سحر حمدي"، تأليف "إسلام رمضان، يوسف سيد"، مساعد مخرج "حبيبة هشام، مريم وائل"، إخراج "عبد الرحمن لاشين".





جدير بالذكر أن العرض الأول لمسرحية "رحلة البحث عن هي" كان على مسرح الهوسابير شهر ديسمبر الماضي، والعرض الثاني علي مسرح مدينة الطلبة في شهر مارس الماضي، وذلك ضمن إحتفال المجلس القومي للمرأة بالجيزة باليوم العالمي للمرأة، وكرم المجلس حينها جميع الأبطال والمشاركين في العرض المسرحي.



