يلا شوت YALLA PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر اليوم yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم السبت 24-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث يخوض فريق الزمالك المصري مباراة سهلة أمام نظيره ديكاداها الصومالي، على ملعب بترو سبورت، في إطار منافسات الدور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا.





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من المقرر ان تقام مباراة الزمالك ضد ديكاداها على ستاد بتروسبورت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مدينة أو ظبي.





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يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الزمالك ضد ديكيداها عبر قناة "أون سبورت" الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، علاوة على ذلك ستكون المباراة متاحة، من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





لايف مباراة الزمالك وديكاداها شاهد عبر رابط بي إن ماتش bein match :

وأعلن ميتشو المدير الفني للزمالك عن قائمة الفارس الأبيض لمباراة ديكاداها واليت جائت مكونة من: محمد عواد محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش، خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد حسن – فرجاني ساسي – محمد عنتر – إسلام جابر – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد.



