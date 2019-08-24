بالأسماء.. المقبولون في لجنة القيد بنقابة الإعلاميين
السبت 24/أغسطس/2019 - 08:41 م
ميسون أبو الحسن
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صدقت لجنة القيد بنقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وعضوية محجوب سعدة سكرتير عام النقابة وخالد فتوح عضو المجلس، على المحضر رقم 34 قيد.
وقال طارق سعدة إن القيد مستمر طوال أيام الأسبوع، مناشدًا كل الإعلاميين،
بالتوجه إلى النقابة، لتقنين أوضاعهم وتحديد الشعب الخمس: "الإعداد والتقديم
والمراسل والإخراج والمحرر"، وبذلك
يكون قد وصل عدد المقيدين بالنقابة ما يقرب من 1700 عضو.
وأضاف أن النقابة مفتوحة يوميًا من السبت إلى الخميس، لافتًا إلى أن
حلف اليمين استلام الكارنيه يتم في نفس اليوم الذي يقوم المقبول فيه بدفع المصروفات
الإدارية بالنقابة.
فيما قال محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، إن الحصول على عضوية النقابة إجباري
وليس اختياري، وذلك وفقًا لنص المادة 19 من قانون النقابة، والمادة 1 من قانون تنظيم
الإعلام، مؤكدًا أن مجلس النقابة مستمر بتفعيل القانون لضبط المشهد الإعلامي.
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