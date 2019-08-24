الحكومة الجزائرية تقرّر إخضاع التصدير لتونس للترخيص المسبق
السبت 24/أغسطس/2019 - 07:28 م
مروى الجلاصي
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قرّرت الحكومة الجزائرية إخضاع السلع المراد تصديرها إلى تونس برّا، إلى الحصول على الترخيص المسبق، بحسب قرار لوزارة المالية، نُشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
كما يشمل القرار الولايات الحدودية الجنوبية والغربية للبلاد، ومن المواد المشمولة بهذا النظام الجديد "مسحوق الحليب والحبوب والتمور وطحين القمح وسميد القمح وزيت المائدة المصنوع من الصوجا وزيت عباد الشمس ومكيفات الهواء والسكر الأبيض وحليب الأطفال والوقود والجلود الخام والمستحضرات الصيدلانية للطب البشري أو البيطري والعجائن والكسكس، والتبغ وبدائل التبغ المصنعة والإسمنت"، وذلك حسب ما نشرته موزاييك.
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