الحكومة الجزائرية تقرّر إخضاع التصدير لتونس للترخيص المسبق

قرّرت الحكومة الجزائرية إخضاع السلع المراد تصديرها إلى تونس برّا، إلى الحصول على الترخيص المسبق، بحسب قرار لوزارة المالية، نُشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.



