ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24/8/2019

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:31 م
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24/8/2019
سعر الدينار الكويتى
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
وفقًا لأخر تحديث عن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فلقد استقر الدينار الكويتي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع  الدولار لايف  وأصبح سعر الدينار الكويتي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي"البنك العربي الافريقي
سعر شراء 55.31 جنيها
سعر بيع 56.08 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
سعر شراء 55.16 جنيها
سعر بيع  55.51 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.60 جنيها.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
سعر شراء 55،19 جنيها
سعر بيع 55،62 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
سعر شراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.69 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
سعر شراء 54.60 جنيها
سعر بيع 55.65 جنيها
Advertisements
المزيد عن: مصر شركات الصرافة سعر الدينار مقابل الجنيه سعر الدينار اليوم سعر الدينار الكويتي فى السوق السوداء سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الآن سعر الدينار الدينار الكويتي اخبار الاقتصاد أسعار العملات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي