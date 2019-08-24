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الإسماعيلي يفوز على إنبي وديا 3-1

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:28 م
الإسماعيلي يفوز على إنبي وديا 3-1
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أحمد سعد
 
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فاز الإسماعيلي على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم بإستاد بتروسبورت ، ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.


تقدم انبى فى الشوط الأول عن طريق احمد شكرى قبل أن يتعادل محمد الشامى فى بداية الشوط الثاني ثم تقدم بنسون شيلونجو بالهدف الثاني قبل أن يؤكد محمود دونجا انتصار الفريق بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها احمد مدبولى بعد مراوغة الفريق البترولى.


الشوط الأول شهد تفوق فريق انبى قبل ان يستعيد الاسماعيلي زمام السيطرة وبتفوق كبير على الفريق البترولى وسط تالق وابداع من جميع لاعبى الفريق وخاصة أحمد مدبولى ومحمد الشامى ودونجا وبيكيتى .


بدأ الفريق بتشكيل ضم محمد مجدى فى حراسة المرمى فى الدفاع .. اسامة ابراهيم،محمدمجدى،باهر المحمدى،احمد ايمن ،فى الوسط .. محمد بيومى،محمود دونجا،احمد مدبولى،محمد الشامى ،وجيه عبد الحكيم فى الهجوم بينسون شيلونجو قبل أن يشارك كل من بيكيتى ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وحازم مرسى ومحمد الضرف واحمد ايمن.

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