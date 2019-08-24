الإسماعيلي يفوز على إنبي وديا 3-1

فاز الإسماعيلي على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم بإستاد بتروسبورت ، ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.





تقدم انبى فى الشوط الأول عن طريق احمد شكرى قبل أن يتعادل محمد الشامى فى بداية الشوط الثاني ثم تقدم بنسون شيلونجو بالهدف الثاني قبل أن يؤكد محمود دونجا انتصار الفريق بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها احمد مدبولى بعد مراوغة الفريق البترولى.





الشوط الأول شهد تفوق فريق انبى قبل ان يستعيد الاسماعيلي زمام السيطرة وبتفوق كبير على الفريق البترولى وسط تالق وابداع من جميع لاعبى الفريق وخاصة أحمد مدبولى ومحمد الشامى ودونجا وبيكيتى .



