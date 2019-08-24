وزير الشؤون الدينية: "سننهي تكليف كل إمام يثبت قيامه بتجاوزات"

أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أن الوزارة ستقوم بإنهاء تكليف كل إمام وإطار مسجدي يثبت قيامه بتجاوزات بخصوص حياد المساجد ودور العبادة، عن كل أشكال التوظيف والدعاية الحزبية.





وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت على هامش اشرافه بسوسة على الندوة الإقليمية حول " محورية دور الامام الخطيب في تعزيز نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 " أن الوزارة حرصت على وضع ضوابط شرعية وقانونية لتأطير الخطب المسجدية والمعالجة الآنية لكل خروج عن هذه الضوابط وعن الحياد السياسي والحزبي.





وذكر بان الوزارة قامت في اطار استعدادها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعداد " ميثاق الإمام الخطيب " الذي تم عرضه ومناقشته خلال لقاأت حوارية بمختلف الجهات بحضور عدد هام من الوعاظ والائمة الخطباء، مضيفا أنه يتم العمل حاليا على اعداد " دليل مرجعي" سيساعد على تطوير الخطاب الديني والإرتقاء به وجعله مساعدا على الاستقرار الاجتماعي في كل المناسبات وعلى طول العام.





كما ذكر بأن الوزارة كانت لها تجربة ناجحة أثناء الانتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018 وتمكنت من تحييد المساجد وتجنيب المرافق الدينية شبهة الانخراط في أية حملة انتخابية طيلة هذه الانتخابات لاسيما بعد المبادرة بانهاء تكليف حوالي 120 مترشح للانتخابات البلدية.





وبيّن أن هذه الندوة الإقليمية التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس التابع للامم المتحدة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة أئمة خطباء من سوسة والمنستير والمهدية القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس تهدف الى التحسيس بالضوابط الشرعية للخطاب الديني وكذلك بالاطار القانوني المنظم للحملات الانتخابية وبالجرائم المتصلة بحملات الدعاية الانتخابية.