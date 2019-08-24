الغيني كارفالا هداف دمنهور: أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على رحيلي

قال المهاجم الغيني 'كارفالا كيوتيه' مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، إنه يتمنى موافقة مجلس الإدارة على رحيله هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه أدى ما عليه تجاه النادي، وأسهم في دخوله في المنافسة بقوة علي الصعود ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وأضاف كارفالا في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه يأمل أن لا يطالب مسئولو دمنهور بمبالغ كبيرة نظير رحيله، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك عدة عروض من أندية بالدوري الممتاز ودوري القسم الثاني لكن مغالاة مسئولي نادي دمنهور في المقابل المادي جعل جميع المفاوضات تتوقف معه خلال الفترة الاخيرة.





وتابع: أنه مازال أمامه موسم واحد مع دمنهور، وبعدها يكون حرا، وينتقل لأي نادي دون مقابل، وبذلك لن يستفيد نادي دمنهور ماديا في حالة بيعه.





وأكد الهداف الغيني أنه يعشق جماهير دمنهور وأنه قدم الكثير مع الفريق البحراوي من أجل هذا الجمهور العظيم خلال الموسم الماضية ويريد الأن تأمين مستقبلة ومستقبل أسرتة متمنيا أن يقدر الجميع هذا في ظل أنه لديه مستحقات مالية متأخرة لدي نادي دمنهور من الموسم المنقضي.





يذكر أن كارفالا تألق مع دمنهور بشكل لافت للنظر الموسم الماضي، حيث أحرز مع الفريق 14هدف ليتوج ثاني هدافي دوري القسم الثاني.