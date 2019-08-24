بنى سويف يفوز بسباعية نظيفة على ببا وديا

استطاع الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى تحقيق فوز بسباعية نظيفة أمام ببا الرياضى وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب مركز شباب ابو سليم .

ونجح فى إحراز سباعية بنى سويف كلا من تشارلز اللاعب الافريقي هدفين، وهدفا لكل من مصطفى بلية ومحمد على صادق، وعادل نور وكمال البدوى وحسام البدرى.





وخلال المباراة حرص حسن موسي على إشراك العديد من العناصر فى أكثر من مركز.





وكان بنى سويف حرص على إقامة المباراة الودية أمام ببا الرياضى بملعب مركز شباب ابو سليم وذلك استعدادا لمواجهة العديد من الفرق بالمجموعة الأولى والتى تقيم مبارياتها على ملاعب النجيل الصناعى.