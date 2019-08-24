مغادرة 847 ألف حاج المملكة بعد أداء مناسك الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس، عن إحصائيات عدد حجاج الخارج الذين غادروا المملكة حتى اليوم السبت 23 من ذي الحجة.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين 847 ألفا و798 حاجا، منهم 747 ألفا و521 حاجا غادروا عبر المنافذ الجوية و89 ألفا و854 حاجا عبر المنافذ البرية و10 آلاف و423 حاجا عبر المنافذ البحرية.

فيما بلغ عدد الحجاج المتواجدين في مكة المكرمة بعد الحج 831 ألفا و13 حاجا، إلى جانب 176 ألفا و863 حاجا في المدينة المنورة.