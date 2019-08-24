أحمد أكرم يحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة والقماش يحقق برونزية





أضاف السباح المصري العالمي أحمد أكرم ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب، بينما حقق مروان القماش الميدالية البرونزية.





وجاء أحمد أكرم في قمة ترتيب سباق ١٥٠٠ متر حرة بعدما قطع السباق في من قدره ١٥ دقيقة و١٩ ثانية و٤٩ جزء من الثانية.





وجاء مروان القماش في الترتيب الثالث وحصد البرونزية بعدما قطع السباق في زمن قدره ١٥ دقيقة و٣٢ ثانية و٤٣ جزء من الثانية.



