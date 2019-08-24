ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد أكرم يحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة والقماش يحقق برونزية

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:23 م
أحمد أكرم يحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة والقماش يحقق برونزية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أضاف السباح المصري العالمي أحمد أكرم ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب، بينما حقق مروان القماش الميدالية البرونزية.

وجاء أحمد أكرم في قمة ترتيب سباق ١٥٠٠ متر حرة بعدما قطع السباق في من قدره ١٥ دقيقة و١٩ ثانية و٤٩ جزء من الثانية.

وجاء مروان القماش في الترتيب الثالث وحصد البرونزية بعدما قطع السباق في زمن قدره ١٥ دقيقة و٣٢ ثانية و٤٣ جزء من الثانية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي