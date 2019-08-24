بـ4 عناصر.. المنتخب التّونسي للجيدو يشارك في بطولة العالم باليابان

يشارك المنتخب التونسي للجيدو بداية من يوم غد الأحد، في بطولة العالم للجيدو في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيكون ممثّلا في البطولة العالمية بكل من نهال شيخ روحو (+78كلغ ) و غفران الخليفي(57كلغ) ونهال بوشوشة (70كلغ ) وفرج الذويبي (60كلغ).





وكانت عناصر المنتخب التونسي قد شاركت في الرباط في دورة الألعاب الافريقية 2019، وفازت كل من غفران الخليفي ونهال شيخ روحه بالميدالية الذهبية، فيما تحصل فرج الذويبي على الميدالية الفضية في مسابقات الجيدو في الدورة الافريقية.



