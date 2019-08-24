المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية وديا





فاز المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف علي كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي أقيمت عصر اليوم وديا علي ملعب القناة الفرعي بالاسماعيلية.





افتتح كهرباء الإسماعيلية الاهداف عن طريق هشام حسين في الشوط الاول ثم تعادل المصري بهدف عبدو زين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفي الشوط الثاني يسجل موتو الهدف الثاني للمصري.





شهد اللقاء اثارة وندية بين الفريقين حيث شارك المصري بعدد من اللاعبين الشباب والمنضمين حديثا للفريق.





أدار لقاء اليوم تحكيميا وليد عبد الرازق حكم ساحة وسامح شعبان واحمد خالد حكام مساعدين.





يذكر أن هذا اللقاء الودي الثالث للمصري في معسكره الحالي بالإسماعيلية بعد مصر المقاصة وإنبي وكان اللقاءان إنتهوا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.