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أستاذ علوم سياسية: مصر نموذج في ضبط الحدود على مستوى العالم

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:19 م
أستاذ علوم سياسية: مصر نموذج في ضبط الحدود على مستوى العالم
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داليا الحسين
 
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قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر ساعدت دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن بلادنا لديها نموذج في ضبط الحدود على مستوى العالم وهذه تجربة يتم تدريسها عالميا، معلقا: معدش فيه هجرة غير شرعية.. ومصر مش بتاجر فيها".

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يحتاجون الدول المركزي في الأقاليم المختلفة.

وأشار إلى أن قمة مجموعة السبعة ستشهد على هامشها مناقشة قضية التنمية المستدامة، وقضية ضبط الحدود، ومناطق الترتيبات الخاصة بالأمن المشترك.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "العلاقات الدولية لا تدار بالنوايا الحسنة ولكنها قائمة على المصالح المشتركة، ومصر تتحدث وهي تقف على أرض راسخة وهناك مصالح مشتركة بين مصر والدول الأوروبية".

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