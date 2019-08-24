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"الحكاية روح" الأحد والإثنين على "الحديقة الدولية" بالمجان

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:17 م
الحكاية روح الأحد والإثنين على الحديقة الدولية بالمجان
الحكاية روح
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شيماء عطية
 
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تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٢ العرض المسرحي " الحكاية روح"، و ذلك يومي الأحد و الأثنين ٢٥،٢٦ أغسطس الجاري في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث يقدم العرض للجمهور بالمجان.

يستعرض " الحكاية روح" سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، و غيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى، من بطولة رحمة ممدوح، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، مساعد مخرج هيثم حسن، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، و من إخراج محمد متولي.

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